 “ثانوية عثوان” تحصدعلى المركز الأول في المسابقة المنهجية | فيفاء أون لاين
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

على مستوى إدارة التعليم بصبياء

“ثانوية عثوان” تحصدعلى المركز الأول في المسابقة المنهجية

“ثانوية عثوان” تحصدعلى المركز الأول في المسابقة المنهجية
جابر المالي ـ الداير

حصدت ثانوية عثوان المركز الأول في المسابقة المنهجية على مستوى إدارة التعليم بصبياء ، بعد فوزها في المرحلة النهائية على ثانوية الملحاء حيث حصلت على (60) درجة من ( 70 ) .
وكانت قد تقدمت على ثانوية بيش ،ومن قبلها ثانوية فيفاء .
صحيفة فيفاء أون لاين تبارك للمدرسة وطلابها وقائدها ومعلميها .

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