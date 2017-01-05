“ثانوية عثوان” تحصدعلى المركز الأول في المسابقة المنهجية

حصدت ثانوية عثوان المركز الأول في المسابقة المنهجية على مستوى إدارة التعليم بصبياء ، بعد فوزها في المرحلة النهائية على ثانوية الملحاء حيث حصلت على (60) درجة من ( 70 ) .

وكانت قد تقدمت على ثانوية بيش ،ومن قبلها ثانوية فيفاء .

صحيفة فيفاء أون لاين تبارك للمدرسة وطلابها وقائدها ومعلميها .

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