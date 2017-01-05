حصدت ثانوية عثوان المركز الأول في المسابقة المنهجية على مستوى إدارة التعليم بصبياء ، بعد فوزها في المرحلة النهائية على ثانوية الملحاء حيث حصلت على (60) درجة من ( 70 ) .
وكانت قد تقدمت على ثانوية بيش ،ومن قبلها ثانوية فيفاء .
صحيفة فيفاء أون لاين تبارك للمدرسة وطلابها وقائدها ومعلميها .
على مستوى إدارة التعليم بصبياء
“ثانوية عثوان” تحصدعلى المركز الأول في المسابقة المنهجية
حصدت ثانوية عثوان المركز الأول في المسابقة المنهجية على مستوى إدارة التعليم بصبياء ، بعد فوزها في المرحلة النهائية على ثانوية الملحاء حيث حصلت على (60) درجة من ( 70 ) .
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