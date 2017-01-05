الفيفي رئيسا لتحرير صحيفة المدار والغزواني رئيسا للمراسلين

وافق مجلس إدارة (الزميلة) صحيفة المدار الإخبارية على طلب الأستاذ زاهر بن حسين النخيفي إعفائه من عمله كرئيساً لهيئة تحرير الصحيفة لظروفه الخاصة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ محمد بن أحمد الفيفي رئيساً لهيئة التحرير ،وتعيين الأستاذ سامي بن أحمد الغزواني رئيساً لقسم المراسلين.

وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ زاهرالمالكي على مابذله من جهود متميزة خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدين على أن فترة عمله كرئيسا لهيئة التحرير “مؤخرا” كان لها الأثر الكبير في الارتقاء بعمل الصحيفة وتطويره.

كما أكد المجلس على ثقته الكبيرة في إمكانيات الفيفي والغزواني ،وفي فريق العمل متمنين للجميع كل التوفيق في عملهم ،مضيا في أداء الرسالة السامية التي أخذت “المدار” على عاتقها تحقيقها .

فيفاء أون لاين تبارك للزملاء وتتمنى لهم التوفيق .