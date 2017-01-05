(أمنكو) إحدى شركات “مبرد” تستحوذ على 51% من شركة حلول النقد

أبرمت الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة (أمنكو) إحدى شركات الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) إتفاقية مع شركة حلول النقد (ذم م) مساء امس الأربعاء 6/4/1438 الموافق 4/1/2017 تستحوذ بموجبها شركة أمنكو على حصة ٥١٪‏ من رأسمال شركة حلول النقد، بتمويل ذاتي من شركة (أمنكو)

وقد وقع الاتفاقية الأستاذ فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي لشركة أمنكو والأستاذ محمد بن عبيد العفيف العضو المنتدب لشركة حلول النقد.

وأكد الأستاذ فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي لشركة أمنكو أن شركة حلول النقد ستمثل اضافة حقيقية لشركة أمنكو في المجالات التقنية والفنية والاستشارية وستنعكس بالايجاب على مختلف قطاعات شركة أمنكو. وقال: ستنعكس الاتفاقية بالايجاب على الخدمات التي تقدمها أمنكو وحلول النقد لعملائهما في المنطقة من المؤسسات المالية والحكومية وغيرها تماشيا مع استراتيجية الشركة لإحداث نقلة نوعية في خدمات ومنتجات القطاع النقدي بالمنطقة. وذكر أن مثل هذه الاستحواذات تمثل قيمة مضافة لشركة كبيرة مثل أمنكو التي تسعى لتطوير وتحديث أدائها لتتوافق مع توجهات المملكة المستقبلية.

فيما أوضح الأستاذ محمد بن عبيد العفيف العضو المنتدب لشركة حلول النقد أن هذا الاستحواذ سيسهم في احداث تكامل بين ما تقدمه أمنكو في مجال نقل الأموال وتغذية الصرافات من جهة و ما تقدمه شركة حلول النقد من عمليات بناء وتشغيل مراكز النقد وجميع الخدمات المساندة في هذا المجال. مشيرا إلى أن خدمات حلول النقد رائدة من نوعها وتمثل قيمة مضافة لشركائها في مجالات مختلفة مثل (حلول مراكز النقد والسلع الثمينة، تقنية المعلومات، نقاط البيع، اجهزة الصرف الآلي ، إدارة الخزينة وغيرها) من خلال عدد من الخبراء والمختصين فيها بالاضافة لشراكتها الاستراتيجية والحصرية في الخليج العربي في عدة مجالات مع فولتكس البريطانية المختصة بإدارة مراكز النقد و بي اي سي البلجيكية وغيرها من بيوت الخبرة العالمية في عدة مجالات.

واضاف ان هذه الاتفاقية ستنعكس بالايجاب على الخدمات التي تقدمها أمنكو وحلول النقد لعملائهم في المنطقة من المؤسسات المالية والحكومية وغيرها تماشيا مع استراتيجية الشركتين لأحداث نقلة نوعية في خدمات ومنتجات القطاع النقدي بالمنطقة.