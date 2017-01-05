الفرز الطبي للمرضى بمستشفى الحرث العام

اقيمت اليوم الخميس ٧/٤/١٤٣٨ الدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج الوطني لتطوير أقسام الطوارئ بوزارة الصحة تحت عنوان الفرز الطبي لحالات الطوارئ والتي نظمها مركز التدريب بمستشفى الحرث العام .

قدّم البرنامج التدريبي الاستشاري د هتان محمد بوجان استشاري الطوارئ مدير ادارة الطوارئ والازمات بصحة مكة المكرمة دعماً وتشجيعاً للكوادر الطبية والتمريضية بمستشفى الحرث العام.

حيث أنهى المتدربون البرنامج التدريبي الذي استهدف ٦٣ ممرضاً وممرضةً واشتمل على فقرات تدريب نظري ثم الجزء العملي الخاص بالشرح والتطبيق بحضور مدير المستشفى أ علي احمد حمدي و المدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية والتمريضية .

الجدير بالذكر بأن هذا البرنامج التدريبي معتمد من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية بواقع ٨ ساعات تعليم طبي مستمر .