مستشعر ضربات قلب لايعمل مع أصحاب البشرة السمراء ! ‎

إشتكى عدد كبير من أصحاب البشرة السمراء من مشكلة غريبة في سوار شاومي الرياضي” Mi Band 2 “تتلخص في توقف مستشعر تتبع ضربات القلب عن العمل .

وبحسب ماظهر في منتديات “miui” فإن تتبع ضربات القلب يعمل بشكل طبيعي مع المستخدمين اصحاب البشرة باللون الفاتح لكن المستشعر لايعمل نهائياً حين يتم وضعة على الجلد الأسمر باللون الداكن .

هذه المشكلة تفجرت بعد شهرين من إطلاق السوار للبيع في شهر اكتوبر الماضي وتراكمت الشكاوي من المستخدمين بدون أي تعليقات أو توضيح من الشركة حتى الان .

أحد المستخدمين ذكر أن المستشعر لايعمل حتى يقوم بوضع ورقة شفافة على معصمة ليبدأ في العمل سريعاً فيما ذكر آخر انه يشعر بالحرج بسبب هذا العطل الفني الغبي على حد قوله .

ولا يزال المستخدمون ينتظرون توضيحات شاومي حيال ما وصف بالمستشعر العنصري !!