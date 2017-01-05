 وفد من الجامعة الأمريكية يزور القطاع الجبلي بجازان | فيفاء أون لاين
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

للإنتاج واخراج فيلم وثائقي عن قصة البن

وفد من الجامعة الأمريكية يزور القطاع الجبلي بجازان

وفد من الجامعة الأمريكية يزور القطاع الجبلي بجازان

برفقة الدكتور فهد الفيفي رئيس قسم نظم المعلومات الادارية كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان زار المنطقة يوم أمس وفد من الجامعة الامريكية ممثلاً في كل من الإستاذ محمد الحسن العِمَاري خبير إتصال وصانع محتوي مرئي ومحلل سياسي والدكتورة صفا اللقماني يرافقهم المهندس محمد زكري من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة . لتصوير وإنتاج فيلم وثائقي عن زراعة البن في جبال منطقة جازان
فزاروا بعض مزارع البن في فيفاء يرافقهم سعادة المهندس الزراعي محمد موسى الفيفي مدير صندوق التمنية الزراعية بفيفاء بعدها توجهوا الي محطة التجارب الزراعية بهيئة تطوير فيفاء حيث كان في استقبالهم مدير محطة التجارب الزراعية بالهئية الأستاذ حيدر الذروي وكذلك الإستاذ عبدالله جبران المالكي والمهندسين الزراعيين بالهئية وبعدها تم الإنتقال الي مزارع البن بآل نخيف ببني مالك محافظة الداير برفقة الإعلامي محمد مفرح المالكي. حيث كان في استقبالهم بمزارع ال نخيف الشيخ موسى النخيفي والاستاذ يحي سلمان النخيفي أحد ملاك مزارع البن المشهورة والمشرف التربوي بمكتب تعليم محافظة الداير وقد غادروا المنطقة يحملون قصة لأهل البن مع البن لم تنشر بعد ضاعت معها المعاناة والمغامرة والتحدي من أجل الوصل لتلك المزارع كما وصفوا رحلتهم وننتظر خروج ذلك العمل والذي سيكون فوق التوقع من المهنية والإبداع

     

 

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