مدير مستشفى صامطة والمشرف على قطاع التكامل الصحي الجنوبي يعقد إجتماعاً بالمسؤولين بصحة جازان

عقد مدير مستشفى صامطة العام والمشرف على قطاع التكامل الصحي الجنوبي الصيدلي أول عبدالرحمن بن حسين فقيهي صباح اليوم الخميس اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بالمستشفى بحضور مساعد مدير عام صحة جازان للشؤون الهندسية المهندس علي جعفري ونائب مدير إدارة الجودة بصحة جازان الدكتور سامي العامري والدكتور محمد عباس من الإدارة المساعدة للطب العلاجي حيث تمت مناقشة مشروع تطوير البنية التحتية وإستكمال تجهيز مبنى الرنين المغناطيسي وكذلك ترميم السكنات بالمستشفى .

وأوضح مدير المستشفى أن هذا المشروع سيكون له بالغ الأثر في تعزيز قدرة المستشفى على أداء رسالته في تقديم الخدمات العلاجية بأفضل الإمكانات الفنية والتجهيزات الطبية والمواصفات والمعايير العالمية للجودة وذلك امتداداً لخطط الرقى بالخدمات التي تقدم للمرضى والمراجعين للمستشفى .

وتم وضع الخطط الزمنية للمشاريع وآلية تنفيذها .

حضر الاجتماع مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المهندس عبدالله حمدي ومدير إدارة الجودة فواز الظافري ومشرف السكن الأستاذ إبراهيم صلوي والدكتور محمد آل خيرات .