 الأسرة الإعلامية بجازان تنعي الزميل الإعلامي مصطفى الهندي | فيفاء أون لاين
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

الأسرة الإعلامية بجازان تنعي الزميل الإعلامي مصطفى الهندي

الأسرة الإعلامية بجازان تنعي الزميل الإعلامي مصطفى الهندي
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

نعت الأسرة الإعلامية بمنطقة جازان وفاة الزميل الإعلامي أ. مصطفى بن أحمد الهندي مدير مكتب جريدة البلاد وأحد رواد العمل الصحفي بالمنطقة والذي أنتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم متأثراً بجلطة قلبية تعرض لها مؤخرا وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص في المجالين التربوي والإعلامي. 

وأعرب المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان الأستاذ علي بن موسى زعلة بإسمه ونيابة عن كافة الإعلاميين والإعلاميات عن خالص العزاء والمواساة لأبناء وإخوة الفقيد وأفراد أسرته في مصابهم .
داعياً الله بأن يتغمده بواسع مغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*