” بر ضمد يختتم فعاليات اليوم العربي لليتيم

اختتمت جمعية البر الخيرية بمحافظة ضمد صباح أمس الخميس، ممثلة بالقسم الرجالي فعاليات اليوم العربي لليتيم تحت شعار ” معا لنرسم البسمة على شفاههم”، بحضور سعادة محافظ المحافظة عوضة بن سعيد الأحمري ورئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالعزيز بن محمد الشعبي الذي وافق على منح الجمعية قطعة أرض كوقف للايتام يخصص صرفها للايتام المستفيدين من خدمات الجمعية، مدير جمعية البر الخيرية بضمد الشيخ خالد طماح الحازمي والرئيس الشيخ عباس الحازمي، ومدير مكتب الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضمد ماجد بن جبريل عاتي، ورئيس لجنة التنمية المحلية بضمد إبراهيم النعمي وعدد من مسؤولي إدارة تعليم صبيا يمثلهم محمد عبدالله الصم وإبراهيم مدربا وأحمد جباري وعدد من قادة مدارس المحافظة.

ابتدأت الفعالية بجولة المحافظ على المعرض المعد لهذه المناسبة، بعد ذلك قدم الطالب أحمد زين العابدين القاضي فعالية الحفل بكلمة رحب فيها بالمحافظ ومرافقيه، عقب ذلك تليت آيات من الذكر الحكيم رتّلها الطالب نواف عاتي، ثم عرض لوحة وفاء من قبل طلاب الكشافة، تلتها كلمة ألقاها قائد متوسطة وثانوية خضيرة ممدوح العماد عن مدارس القطاع، بعدها قصيدة شعرية ألقاها الطالب فهد علي موسى من إبتدائية أحمد بن حنبل بالشقيري، تبعها كلمة الطفل عبدالمحسن عاتي.

وفي الختام ألقى الشيخ عباس الحازمي كلمة عن الجمعية استوضح خلالها أهم المناشط والبرامج التي تقدمها الجمعية لخدمة المستفيدين، قدم بعدها إبراهيم مدربا كلمته التي شكر فيها الحضور على مشاركتهم ودعمهم للأيتام، ثم كلمة شكر وعرفان قدمها قائد مدرسة الملك خالد المستضيفة للحفل الشيخ محمد بشير معافا، أثنى فيها على الحضور لتلبية الدعوة وعلى رأسهم سعادة محافظ ضمد وسعادة رئيس البلدية والحضور الكريم على تشجيعهم وحضورهم، بعدها أعلن عن أسماء الفائزين ووزعت الجوائز.