بالصور ..فريق “عون التطوعي” يوزيع الملابس الشتوية على عمال النظافة بفيفاء

بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات نفذ فريق ” عون التطوعي ” من مدرسة نيد الضالع الثانوية بفيفاء مشروعهم التطوعي قاموا من خلاله بتوزيع الملابس الشتوية وكتب الدعوة للإسلام على عمال النظافة

في مبادرة تهدف للتعريف بالدين الإسلامي السمح والمشاركة في برامج (بادر للأعمال التطوعية ) الذي ينفذه مكتب التعليم بفيفاء ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بفيفاء.

حيث قام الفريق وبالتعاون مع المكتب التعاوني على توفير كتب مترجمة للدعوة للاسلام وتوزيعها على عمال النظافة حيث قام بتوزيع القبعات والقفازات والجوارب على عمال النظافة وقد بذل أعضاء الفريق جهداً مميزاً لتحقيق وإنجاح أهداف المشروع

وقد قام أعضاء فريق عون التطوعي أثناء تنفيذ البرنامج بتوزيع العصيرات والمياه على العمالة , وكذلك قاموا بتسليمهم بعض الهدايا التشجيعية تقديرا لهم على الجهود التي يبذلونها من أجل نظافة فيفاء