المذيع المدخلي يروي قصة ملهمة للنجاح بمركز جازان الثقافي

احتضن المركز الثقافي في جازان مساء البارحة لقاء الخميس مع الزميل الإعلامي خالد بن أحمد مدخلي مذيع قناة العربية في لقاء مفتوح مع مجلس شباب منطقة جازان جمع شباب وشابات جازان وألمع نجوم الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وزملاء ومحبي المدخلي وعلى رأسهم والد أسطورة الكفاح والنجاح العميد أحمد مدخلي ومذيع قناة العربية الزميل الإعلامي محمد الطميحي ومذيع قناة الإخبارية الزميل حسن خواجي ومراسلي قناة الإخبارية بجازان علي معتبي وعبدالله الفيفي والقاص والإعلامي علي زعله وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بجازان في لقاء حميمي مختلف أداره الإعلامي والشاعر مفرح الشقيقي بكل تجليات الحب والوفاء لإبن جازان لقاء تجلى في القمر بدرا بين نجوم الإعلام روى خلاله الزميل المدخلي إحدى أجمل وأروع قصص النجاح والإصرار في تحدي الصعاب والوصول للقمة لأحد الشباب السعودي المكافح قصة طموح وتحدي تكللت بالنجاح والتفوق منذ البدايات الأولى في المرحلة الدراسية مرورا بعدة مراحل صقلت موهبة أستاذ الإعلام ودكتور الإرادة نجم نشرة الرابعة على قناة العربية لقاء خميسي تعطر بالإبداع وتميز بالحضور الغفير الذي تسابق في لهفة وشوق على احتضان ابن جازان والمشاركة في الحوار مع حنجرة الفرح نجم الإعلام المرئي في الوطن العربي الذي أصبح علامة فارقة في سماء الإعلام وقصة ملهمة مليئة بالتحدي والإصرار والألم والمهنية تختفي خلفها إرادة الناجحين وشخصية الزميل المدخلي المرحه والبشوشة التي أضفت على مساء الخميس جمالا عطر جمال الحضور الذي أتى من مختلف مناطق المملكة وخارجها للإحتفاء بإبن جازان البار والإستماع والإستفادة من قصة نجاح نقشت بأحرف من ذهب في رحلة ومسيرة الإعلامي المخضرم خالد بن أحمد مدخلي الذي تجاوز كل الصعاب ليصل لقمة النجاح ويعلن أن الإعاقة لا ولن تكون يوما حجر عثرة أمام الإرادة لقاء خميسي توشح بالجمال أختتم بتكريم من رئيس مجلس شباب منطقة جازان الدكتور ابراهيم أبو هادي لضيف لقاء الخميس على مسرح مركز جازان الثقافي وسط حفاوة بالغة بالضيف الكبير من جميع أبناء وبنات جازان .

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