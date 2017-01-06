بالصور: ثانوية عثوان تزور ثانوية فيفاء

قامت مدرسة عثوان الثانوية يوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الثاني من العام الثامن والثلاثون بعد الأربعمائة بعد الألف للهجرة النبوية.
برفقه رائد النشاط : أ مهدي علي المالكي
وأمين المصادر أ موسى علي المالكي
ومشرف النشاط الثقافي أ عادل حسين الفيفي.
وطلاب النشاط بالمدرسة بزيارة لثانوية فيفاء.
لتبادات الخبرات التعليمية . وكان في استقبالهم قائد المدرسة أ خالد علي الفيفي ورائد النشاط أ أحمد الفيفي.
حيث أطلعهم القائد على مرفقات المدرسة والانجازات بعدها توجهوا إلى قسم النشاط الطلابي مع رائده المتميز .
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