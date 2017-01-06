حكاية أهالي فيفاء ومعاناتهم مع

(المجهولين منذ زمن طويل )

ولازالت المعاناة تلاحقهم في هذه

القمة الخضراء وتعشعش بسوادها

الكاتم ورانها العاتم على مدرجاتها

في هذا المصاف الجميل والسبب

وجود المجهولين في معظم مزارع

الجبل بغباء أهلها وبأثمان باخسة ثم

يقومون برشها بالمواد السامة وبيعها

على شبابنا بلا مبالاة ولا مراعاة

للذمة كما أنهم يجعلون من هذا

غطاء على مهنتهم الحقيقية والتي

هي ممارسة الترويج والتهريب في

هذه الجبال وماجاورها بعيدا

عن انظار رجال الأمن مترجلين الجبال والشعاب والأودية حاملين على ظهورهم اثقالا من المهربات وبحوزتهم انوعا من أدوات الحرابة كالسكاكين والشواكيش والأدوات الحادة التي يحرصون دائما على شرائها واصطحابها حتى في تجوالهم في اوساط المجتمع بدون مراعاة لمشاعر المواطن في وطنه وبدون رقابة منه وهيبة تشعر الغريب بأن يكون أديب وأن يعيش عيش الشرفاء في هذه البلاد الأبية وما نشر

في صحيفة فيفاء أولاين بالأمس وما

قبله من الشواهد ليحزن القلوب

ويجعل أهل الغيرة

في حيرة وأمل صحوة تيقظ الغفلة

وعلى ضوء ذالك تذكرت إجتماع حضرته

بمنزل الأستاذ علي أحمد زيدان قبل أحد عشر سنة تقريبا وكان خصيصا

من شأن هذا الموضوع ومن ضمن الحضور الشيخ محمد فرحان والشيخ عبد الرحمن أحمد وطلبوا مني الحضور مشاركة في هذا الخصوص فما كان مني إلا تلبية الطلب بحب واعتزاز فرصة أعبر فيها عن مشاعري وإن كان بين الحاضرون إثنان من أهل العلم والشعر والفصاحة لم أتردد حينها ووعدتهم وقلت هذه الأبيات

========= بعنوان =========

( لا للإرهاب—– لا للمجهولين )

ندين بالإجماع ما يحدث وما يطرئ

من عاهة الإرهاب ؛ هذا الداء منتشر

بين اللئام

لا يبرؤو ؛؛؛؛؛؛ إلا إنتزاع الرأس والعينا

يا ملكنا حنا جنوودك واالولاء يسري

ف قلوبنا ف دمائنا مع النبض يجري

حب الكرام

حقيقة (ن) نقولها ؛؛ من وازع الدينا

فيفاء تنادي ف الملأ قالت نفذ صبري

يا أهل المروءة أين ماض العز والقدر

أين الحسام

أين الذي لا يؤوي المجهول ؛؛؛؛؛ دارينا

أبث شكواي لكم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ وافوض أمري

بنطق صامت في أسر وجف ماء نهري

من ذي الحطام

متى متى تقلع ؛؛؛؛؛؛؛ جذور المتعاطينا

لا تتركون الغرب تستنشق ندى عطري

ويسكنوا القمة وف الساحات واالوكر

وانتم نيام

حرام يتغذى بماء ؛؛؛؛؛؛؛ الفسق شادينا

بشراك يا أرضي ؛؛ بلم الشمل لك نصر

صفي توحد في نهار(ن ) أوله فجري

زاح الظلام

لا إرهابي لا مجهول ؛ غلت يد معادينا

حيا ( ستلب) لوح ولا كأس من الخمر

أوحقنة تعطى لطفل(ن) ف أول العمر

يا للملام

نعيش في فتنة ؛؛؛ ودرئ الشر بأيدينا

يا مؤوي المجهول ما تدري ولا تدري

انك ف هذا المجتمع عاص ولا تدري

أن النظام

هو رمز للطاعة ؛ عسى الرحمن يهدينا

خلك مع العقال ؛؛ واهل العلم و الفكر

واحفظ أمانة موطنك ؛ من آفة الغدر

ف رض السلام

يعلو شموخ الجيل في حضر وبوادينا

هذي العبارة نا قلة ماحاك في صدري

وقول للقارئ مشاعر ليس ليي شعري

وف الختام

ارجو قبول النصح ؛؛ ذي غاية أمانينا

حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا ونصر جنودنا وجمع كلمة المسلمين على الحق آمين يارب العالمين اللهم صل على محمد

سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي في 1438/4/7ه