البتال : هيئة الرياضة حريصة على تطوير الشباب وتنمية مهاراتهم

دشنت الهيئة العامة للرياضة ممثلة في وكالة شئون الشباب، الإدارة العامة للنشاطات الشبابية ، أمس الأول فعاليات برنامج “كن واعياً ” حيث حظي اليوم الأول للمهرجان باقبال كبير من الجماهير التي تفاعلت مع الفقرات المقدمة، كما شهد البرنامج حضور عدد من منسوبي الهيئة العامة للرياضة بالرياض تقدمهم، عبد العزيز بن سيف البتال مدير عام النشاطات الشبابية ، ومحمد بن احمد النجران ، ومحمد بن عبدالله الذويب، وعبد المحسن بن محمد الخليفي ، وعبدالاله بن سعد الشلهوب. كما شارك في اليوم الأول للفعاليات عدد من الشخصيات الرياضة بالمنطقة الشرقية ، أبرزهم حامد بن سعيد السريعي مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، وفيصل العبد الهادي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة سابقاً ، وبدر العبد الكريم عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ، حيث تم تكريمهما خلال الحفل، وعدد لا بأس به من الإعلاميين الذين تواجدوا في تغطية الحدث .

وعلى هامش الحفل تم تكريم رواد رسل السلام بالحركة الكشفية برئاسة عبدالله الربعان ، وتكريم طلال الغامدي مراسل قناة mbc ، وبدر الخليوي مراسل التلفزيون السعودي .

وهدفت الفعالية الى الإسهام بشكل ملموس في الجهود الوطنية لتحقيق رؤية 2030م ، كما يهدف لتنمية الوعي الثقافي والمعرفي للمجتمع ، وخلق جانب ايجابي في المجتمع في عالم من المعارف .

بدوره أشاد عبد العزيز البتال مدير النشاطات الشبابية بالهيئة ، بالتنظيم الجيد ، كما أشاد بالاركان المتميزة التي احتوت عليها الفعالية ، وقال : هيئة الرياضة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات وذلك في اطار حرص القيادة الرشيدة ورئيس الهيئة عبدالله بن مساعد على النهوض بالشباب ، وتقديم البرامج الهادفة التي تجعل منهم فئة نافعة للمجتمع ، والاقبال الكبير من جهة الجمهور على حضور الفعالية يؤكد نجاح الهيئة في تطبيق خططها وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة ، ومزاولتها على أسس صحيحة، والمشاركة في الانشطة الشبابية.

وأوضح مدير عام النشاطات الشبابية في الهيئة العامة للرياضة : مثل هذه البرامج تأتي للتذكير بالتراث السعودي والمحافظة على قيم المجتمع من خلال الاركان المشاركة في البرنامج.

من جانبه ، قال حامد بن سعيد السريعي مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية : حقيقة اتشرف بحضور البرنامج فنحن نعمل تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد ونمضي قدماً بتوجيهاته ،ونأمل استمرار التطور للصعود بالشباب لأعلى المستويات،كما أحب أن انبه بأن مكتب هيئة الرياضة بالشرقية يوفر كل امكانياته وخدماته لجميع الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالمنطقة.

وتابع السريعي : ان برنامج ” كن واعياً ” لم يقتصر على فئة الشباب فحسب بل كان هناك حرص على أن يشمل كافة فئات المجتمع.

وأشاد السريعي بالتنظيم الجيد والحضور ، مؤكداً : التنظيم كان أكثر من رائع،وكان هناك حضور جيد للعوائل حرصت على متابعة فقرات البرنامج من البداية وحتى النهاية.

واختتم السريعي حديثه بالقول : اتمنى للجمهور قضاء وقت طيب في حضور الفعالية ، كما اتمنى التوفيق لفريق العمل الذي ساهم في هذا التنظيم الرائع الذي رأيناه في اليوم الأول، وان شاء الله من نجاح الى نجاح ويتحقق الإنجاز اكثر واكثر .

بدوره قال مصطفى السليس رئيس الفعالية، ورئيس النشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية : الحمد لله على حسن التنظيم الذي حظي بإشادة الجميع .

وتابع السليس : كنا حريصين على ان يكون التنظيم مميز لينال اعجاب الحضور من مسئولين وجماهير،من خلال التحضير للمهرجان بدأ منذ وقت مبكّر، بتشكيل لجان عمل تتضمن كوادر مؤهلة لوضع الأفكار المناسبة لإقامة الحفل والمهرجان والفعاليات المصاحبة له، كما تم إقامة عدد من ورش العمل لإنجاز الخطة الشاملة للمناسبة والفعاليات المصاحبة لها.

واختتم السليس : الفعاليات تختتم اليوم السبت ، وسيكون هناك عدد من الفقرات المميزة التي نتمنى ان تنال الاعجاب كما حدث في اليوم الأول والثاني .