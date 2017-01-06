د. فهد الشهابي يوقع كتبه الثلاثة في أدب الرحلات بمعرض الأيام للكتاب

يدشن الرحالة البحريني د. فهد إبراهيم الشهابي، الليلة (السبت مساءً)، الجزء الثالث من كتبه في أدب الرحلات “مما رأيت” والذي يغطي رحلته إلى دول الشمال “فنلندا، آيسلندا، النرويج، الدنمارك، السويد”، ودول طريق الحرير “أوزباكستان، طاجيكستان، كازاخستان، قيرغيزستان، منغوليا”، إذ يجيب الشهابي في كتابه الثالث على جملة من الأسئلة الغرائبية والمعلومات التي لم تخطر لأحد على بال في مجالات متفرقة؛ كالأعلام، والطبيعة، والفئات الاجتماعية، والاقتصاد، والألقاب، والسياسة، والجغرافيا، والرياضة، والعادات والتقاليد، والتاريخ. وقد كتب مقدمة هذا الكتاب الحافل سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع – وزير شؤون مجلس الوزراء.

سيقام التدشين في السابعة من مساء اليوم، في جناح مكتبة الأيام بمهرجان الأيام الثقافي للكتاب، والذي يقام على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومما يجدر ذكره أن الدكتور فهد الشهابي رحالة بحريني وكاتب متخصص في أدب الرحلات، زار أغلب دول العالم، وقد تناول في الجزء الأول من كتابه دول الهند الصينية “كمبوديا، فيتنام، لاوس، تايلند” ودول شرق أفريقيا “كينيا، تانزانيا وزنجبار، مدغشقر”، بينما سلط الشهابي الضوء في الجزء الثاني من كتبه على أمريكا اللاتينية “بيرو، فنزويلا، بنما، كوبا” ودول البحر الأدرياتيكي “سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، مونتنيغرو”.