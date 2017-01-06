الدرعية والوحيد والتضامن والتعاون العنيد الى مربع صداقة الرياض

تودع بطولة الصداقة الحادية عشر لأبناء فيفاء بمنطقة الرياض الادوار التمهيدية واربع فرق لم يحالفها الحظ لتتنافس اربع فرق اخرى في مربع الكبار في بطولة تنافسية قوية ومثيرة .

منافسة قوية وشرسة لم يتحدد المتأهلين الا في جولتها الأخيرة وفارق المراكز بالأهداف

تأهل عن المجموعة (أ) الدرعية حاصلاً على سبع نقاط اولاً بفارق الاهداف هن المتأهل الثاني التضامن والذي حصل على سبع نقاط كذلك وفارق الاهداف للدرعية .

وتأهل عن المجموعة (ب) الوحيد حاصلاً على 6 نقاط اولاً بفارق الاهداف عن الثاني والثالث وحصل على البطاقة الثانية فريق التعاون بـ6 نقاط كذلك وما يفرقه عن الثالث في المجموعة الصقور سوى فارق الاهداف .

وودع المنافسة فرق العين والصقور والراقي والتعاون فرق تألقت خصوصاً العين الذي نافس وتألق حتى اخر دقيقة ولكن خذلته كثرة الغيابات وكذلك الصقور بدء البطولة بشخصية الفريق البطل ولكن التفريط في تسجيل الاهداف حرمة من التأهل حيث لا يفرقه عن المتأهلين سوى الاهداف وكذلك الراقي رغم عدم فوزه بأي مباراة الا انه قدم نفسة كفريق قوي خصوصاً في المباراتين الاوليين والقادة الفريق الشاب الطموح الذي وحسب تصريح فريقة سوف يكون له اسم ثابت في بطولات فيفاء

نبارك للفرق المتأهله وحظاً سعيدا لبقية الفرق في قادم البطولات.