 شاب امريكي الجنسية يطلق النارفي مطار فورت لودرديل الدولي بفلوريدا قتل واصاب 13شخصا | فيفاء أون لاين
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

شاب امريكي الجنسية يطلق النارفي مطار فورت لودرديل الدولي بفلوريدا قتل واصاب 13شخصا

شاب امريكي الجنسية يطلق النارفي مطار فورت لودرديل الدولي بفلوريدا قتل واصاب 13شخصا
فيفاء أون لاين ـ وكالات

قتل 5 أشخاص، وأصابة  8 آخرون، في حادث إطلاق نار داخل مطار فورت لودرديل الدولي بفلوريداـ في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية فإن رجلًا (اتضح انه امريكي الجنسية  يلغ من العمر 26 عاما ) أطلق النار في المطار، موقعًا 5 قتلى وعددًا من الجرحى، قبل أن يلقي رجال الأمن القبض عليه.

وأشار شهود إلى فرار مسافرين وتجمع آخرين على مدرج المطار، بحسب صور بثتها قنوات التلفزيون مباشرة. ووقع إطلاق النار في منطقة استقبال الحقائب؛ بحسب المطار.

فيما هرعت عدة سيارات نجدة وشرطة إلى المكان؛ بحسب صور قنوات التلفزيون الأميركية.

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