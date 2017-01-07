 ساعتان للثقافة من جازان على القناة الثقافية | فيفاء أون لاين
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

ساعتان للثقافة من جازان على القناة الثقافية

ساعتان للثقافة من جازان على القناة الثقافية
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

تبث ظهر يوم غد السبت على القناة الثقافية السعودية حلقة جديد من البرنامج التلفزيوني المجلة الثقافية على الهواء مباشرة من مركز تلفزيون جازان ولمدة ساعتين من اعداد وتقديم الزميل جماح دغريري ومشاركة الزملاء في محطة تلفزيون جازان البرنامج الذي يسلط الضوء على عدد من الفعاليات التي احتضنتها جازان مؤخرا من خلال عدد من التقارير المتنوعة يبدأ عند الوحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا ويضم افتتاحية للشاعر والاديب الكبير ابراهيم صعابي ويستضيف كذلك الاستاذ علي ابراهيم خواجي مدير مكتب صحيفة المدينة بجازان للتعليق على التغريدات والاخبار الصحفية ويناقش البرنامج قضية التدريب والرؤية الوطنية2030 مع المدرب احمد النجمي ويستضيف احد المواهب في المبتكرات العلمية .

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