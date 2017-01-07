 بدء تنفيذ “مواقف مدفوعة الأجر” حول المسجد النبوي | فيفاء أون لاين
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

بدء تنفيذ “مواقف مدفوعة الأجر” حول المسجد النبوي

بدء تنفيذ “مواقف مدفوعة الأجر” حول المسجد النبوي
فيفاء أون لاين- متابعة

انطلقت أعمال التخطيط للشوارع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وتركيب الأجهزة الخاصة برسوم المواقف الآلية لتوفير مواقف مدفوعة الأجر بإشراف من هيئة تطوير المدينة المنورة.

و وفقاً لصحيفة “الرياض” فالمشروع يشمل في مرحلته الأولى جنوبي الحرم الشريف “طريق الشيخ عبدالعزيز ابن صالح” تأهيلا للأرصفة وترسيماً للمواقف ومسارات المشاة بشكل دقيق ومنظم، يساهم في انسيابية حركة المرور ويلبي احتياجات المنطقة المركزية المكتظة بالفنادق والأسواق.

ويقوم قائد المركبة فور توقفه بطباعة تذكرة الوقوف، والدفع عند عزمه المغادرة باستخدام العملة المعدنية أو الورقية أو من خلال تطبيق الموقف على الأجهزة الهاتفية أو الموقع.

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