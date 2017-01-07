رؤساء وممثلي رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية يختتمون اجتماعه الــ 28

اختتمت يوم أمس الأول اعمال اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية الــ 28 الذي عقد بمقر جمعية الكشافة العربية السعودية في العاصمة الرياض .

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، ان الاجتماع ناقش النقاط المدرجة على جدول اعمال الاجتماع واتخذ بشأنها العديد من التوصيات والقرارات ومن اهمها، تطوير عمل اللجنة الفنية الكشفية الخليجية، وتفعيل مشاريع العمل التطوعي في اطار منظومة العمل الكشفي الخليجي، وتطوير الحقائب التدريبية للتأهيل القيادي، وتبني البرامج الابتكارية في الأنشطة الكشفية الخليجية والوطنية ، وأكد المجتمعون على تعزيز العمل الكشفي الخليجي المشترك، وتفعيل البرامج والأنشطة المتعلقة بالمراحل الكشفية المختلفة ، والتأكيد على المشاركة بالفعاليات الكشفية الخليجية المشتركة ، ودعوا الى تنويع القادة المشاركين في الفعاليات الخليجية وخاصة التي تستهدف الشباب ، كما أكدوا على اهمية توثيق العمل الكشفي الخليجي ، وعلى تفعيل توصيات المؤتمر الكشفي العربي الثامن والعشرون و التوصيات الخاصة بالمنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب الـذي أقيم في سلطنة عمان ، وتفعيل الاستراتيجية الكشفية العربية من عام 2017 – 2020 وادماجها في الاستراتيجيات والخطط الكشفية الوطنية والخليجية .

وقال الفهد أن المجتمعون دعوا الى القيام بدراسة خليجية حول تنمية العضوية في الحركة الكشفية واعداد الاستراتيجية الكشفية الخليجية وتنمية قدرات المختصين حول اعدادها ، ومراجعة العمل الكشفي الخليجي وتقييمه وتطويره والاستفادة من التجارب المحلية ووسائل التواصل الاجتماع لتعزيز المشاركات الكشفية للفعاليات الخليجية ، والتأكيد على اهمية المشاركة الخليجية في المؤتمر الكشفي العالمي لعام 2017 بأذربيجان ،مبيناً أن المجتمعون اطلعوا على تقرير اجتماع مسئولي خدمة وتنمية المجتمع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعرضوا توصيات الاجتماع ، كما اعتمدوا البرنامج الزمني للأنشطة والفعاليات لعامي 2017 و 2018 وقد حدد شعار عام 2017 ” الكشفية ومشاركة الشباب” وعام 2018 ” الكشفية ومهارات القرن الـ 21 “، حيث شملت الخطة على العديد من الأنشطة والبرامج ومنها اجتماعات رؤساء وممثلي رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية واللجنة الفنية الكشفية بمقر الامانة العامة بدول مجلس التعاون الخليج العربية والمخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم في سلطنة عمان والمخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الفتيان في دولة الكويت والدراسة الخليجية التخصصية بعنوان “ممارسة العمل التطوعي” في المملكة العربية السعودية ومخيم إدارة الكوارث لمرحلة الجوالة في دولة قطر وجائزة الابداع والابتكار الكشفي الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنتدى الكشفي الخليجي الأول للشباب في سلطنة عمان، والدورة التخصصية الخليجية لقادة الكشاف البحري” في سلطنة عمان والمخيم الكشفي الخليجي لدمج ذوي الإعاقة في دولة الكويت وندوة رواد الرهوط لعشائر الجوالة في دولة قطر وندوة عرفاء الطلائع في دولة الكويت.