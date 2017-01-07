 انطلاق فعاليات الوطن ( أنا فن) على ارض الحضارات بالاحساء | فيفاء أون لاين
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

تختتم اليوم السبت 

انطلاق فعاليات الوطن ( أنا فن) على ارض الحضارات بالاحساء

انطلاق فعاليات الوطن ( أنا فن) على ارض الحضارات بالاحساء
 الاحساء- يوسف القضيب
بدأ مشروع (أرض الحضارات) في جبل القارة بمحافظة الأحساء مع أول إجازة أسبوعية لبداية السنة الجارية 2017م
 امس الجمعة واليوم السبت زائريه بفعالية وطنيه تحت شعار (أنا فن)
وتأتي هذه الفعالية الوطنية بمناسبة ذكرى تجديد البيعة، حيث يتم خلال الفعالية تدشين بادرة فنية وطنيه للفنانين التشكيلين والفنانات التشكيليات يتم من خلالها عرض لوحاتهم التي تحمل الطابع الوطني، كما سيتم  أثناء الفعالية عرض العديد من الأنشطة الفنية التفاعلية.
جدير ذكرة أن الفعالية تبدأ في استقبال الزوار في (أرض الحضارات) اليوم السبت من الساعة الثالثة والنصف مساء إلى الساعة الثامنة والنصف مساء .

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