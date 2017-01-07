مدير هيئة السياحة بالشرقية يفتتح معرض الفصول الاربعة بالظهران أمس

أفتتح الاستاذ عبداللطيف بن محمد البنيان المشرف على فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية امس الجمعة08 ربيع الثاني الجاري 1438 الموافق 06 يناير الحالي 2017م

معرض الفصول الاربعة 4season

بحديقة الامير سعود بن نايف بالظهران

الذي تقيمه مؤسسة قنوات المستقبل لتنظبم المعارض والمؤتمرات وهو اول معارضها في العام 2017م

حيث قام البنيان عقب قص الشريط بجولة على اركان المعرض المتنوعة والشاملة

من جانبها قالت رئيسة مؤسسة قنوات المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات سيدة الاعمال منال بنت يوسف الجغيمان ان معرض “فصول العام الأربعة تجتمع على ارض حديقة الامير سعود بن نايف بالظهران ليقدم العديد من المعروضات والفعاليات منها هدايا للزوار ايضا مساحة مخصصة للاطفال ومجلس إعلامي لتغطية فعاليات المعرض فضلا عن مايحوية المعرض من اركان وفعاليات تتناسب مع العائلة

يذكر ان المعرض يستمر الى اليوم السبت 09 ربيع الثاني 1438 الموافق 07 يناير 2017م.

وذلك حتى العاشرة ليلا .