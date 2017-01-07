 مدير هيئة السياحة بالشرقية يفتتح معرض الفصول الاربعة بالظهران أمس | فيفاء أون لاين
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

مدير هيئة السياحة بالشرقية يفتتح معرض الفصول الاربعة بالظهران أمس

مدير هيئة السياحة بالشرقية يفتتح معرض الفصول الاربعة بالظهران أمس
الظهران -يوسف القضيب
أفتتح الاستاذ عبداللطيف بن محمد  البنيان المشرف على فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية امس الجمعة08 ربيع الثاني الجاري 1438 الموافق 06 يناير الحالي 2017م
 معرض الفصول الاربعة 4season
بحديقة الامير سعود بن نايف بالظهران
 الذي تقيمه مؤسسة قنوات المستقبل لتنظبم المعارض والمؤتمرات وهو اول معارضها في العام 2017م
حيث قام البنيان عقب قص الشريط بجولة على اركان المعرض المتنوعة والشاملة
من جانبها قالت رئيسة مؤسسة قنوات المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات سيدة الاعمال منال بنت يوسف الجغيمان ان معرض “فصول العام الأربعة  تجتمع على ارض حديقة الامير سعود بن نايف بالظهران ليقدم العديد من المعروضات والفعاليات منها  هدايا للزوار ايضا مساحة مخصصة للاطفال ومجلس إعلامي لتغطية فعاليات المعرض فضلا عن مايحوية المعرض من اركان وفعاليات تتناسب مع العائلة
يذكر ان المعرض يستمر الى اليوم السبت 09 ربيع الثاني 1438 الموافق 07 يناير 2017م.
وذلك حتى العاشرة ليلا .

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