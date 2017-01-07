افتتاح لجنة التنمية الاجتماعية بجبال الحشر وتدشين مقرها برامجها

بحضور رئيس مركز جبال الحشر الأستاذ محمد بن يحيى كريري و مشرف اللجنة بمركز التنمية بجازان الأستاذ علي غريب وعدد من مديري الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان القبائل. تم ظهر يوم الأربعاء الموافق 1438/4/6 هـ افتتاح مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر .

حيث بدأ البرنامج بالاستقبال وقص الشريط ثم بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر الأستاذ / معني بن محمد بن معني الحريصي ، كلمة رحب فيها بالحضور كما أوضح فيها أهداف اللجنة و ما تقوم به من تقديم الخدمات الاجتماعية والأهلية والثقافية والرياضية وغيرها من الخدمات والبرامج التي يحتاجها أبناء وأهالي جبال الحشر في كافة المراكز والقرى … وعمل الشراكة مع القطاعات الحكومية والأهلية للمساهمة في رقي المجتمع المدني …

كما أوضح بأن حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – أولت جل اهتمامها بكافة شرائح المجتمع وبدعم من ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمير منطقة جازان . وبمتابعة من مدير مركز التنمية الاجتماعية سابقاً الدكتور خالد معافا ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان حالياً الأستاذ عامر فقيهي وإشراف الأستاذ يحيى العبدلي رئيس قسم التنمية بالمركز وضيفنا لهذا اليوم الأستاذ علي غريب المشرف على اللجنة. مبينا بأن اللجنة تفتح أبوابها لجميع أبناء جبال الحشر لتحقيق أهدافها وخططها وذلك بمساهمة الجميع ودعمهم المستمر للبرامج والأنشطة … بعدها ألقى راعي الحفل رئيس مركز جبال الحشر الاستاذ / محمد بن يحيى كريري كلمة بارك فيها للأهالي افتتاح لجنة التنمية بجبال الحشر التي ستؤتي ثمارها الطيبة قريبا بمشيئة الله، وتحدث عن الدور الذي تقوم به اللجنة ومالها من أهمية كبيرة، مبينا أن اللجنة تعمل على رفع الأداء الاجتماعي وتهيئة كافة السبل لإقامة الأنشطة بمختلف أنواعها.

وفي نهاية الحفل تناول الجميع وجبة الغداء .

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