 افتتاح فعاليات معرض ” تحت بيرق سيدي ” بجدة | فيفاء أون لاين
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

افتتاح فعاليات معرض ” تحت بيرق سيدي ” بجدة

افتتاح فعاليات معرض ” تحت بيرق سيدي ” بجدة
فيفاء اون لاين_نوال الفيفي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود فعاليات الذكرى السنوية الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وذلك بفندق جده هيلتون مساء أمس الأول الاربعاء حيث قص شريط المعرض المصاحب والأجنحة المشاركة والمعرض الثالث الفوتوغرافي للبيرق السعودي الذي ضم مشاركات من مختلف مناطق المملكة ، وشرف سموه على اثر ذلك الحفل المسرحي والذي ضم الحفل الخطابي والفقرات الشعبية والتي شارك فيها كل من الدكتور الفنان عبدالله رشاد والفنان علي عويس بمشاركة الفرقة الشعبية للمبدع خالد جمالي ، واختتمت الفعاليات بتشريف سمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل المسرح بالقاء كلمته والذي عبر فيها عن ولائه الدائم للقياده الحكيمة ومبديًا تأييده وشكره للفعاليات الوطنية والتي ترسم صور المحبة والإلتحام قيادة وشعبًا ، أعقب كلمته تدشين سجل تواقيع التهنئة بهذا المناسبة الغالية ومكرمًا الداعمين والمشاركين ومودعًا الحفل بما أستقبل به من حفاوة وتكريم

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