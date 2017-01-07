تحت شعار “العطاء” ..نادي التوستماسترز بالداير يعقد اللقاء الخامس

على مدى ساعة كاملة أقيم مساء الثلاثاء الماضي 3-1-2017ّ على مسرح مكتب التعليم بمحافظة الداير بني مالك لقاء نادي الإبداع “التوستماستز” بمحافظة الداير تحت شعار”العطاء” برعاية لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمحافظة وبحضور المدرب والمستشار الأسري الأستاذ أحمد بن حسين المالكي “أبو رغد”

بدأ الاجتماع عريف الاجتماع

(ت م: مفرح علي المالكي )بتقديم اللقاء والترحيب بالضيف وإعلان شعار اللقاء

ثم عرف المدقق اللغوي(ت م: عيسى المالكي ) بدوره وقدم كلمة اللقاء

كماقام الميقاتي (ت م: محمد مفرح المالكي )بالتعريف بدوره ووضح نظام التوقيت

بعد ذلك بدأ فرسان الأمسية كل من:

(عزيز المالكي، مفرح المالكي، محمد المالكي ، سلمان الخالدي) ، بتقديم مشاريعهم تباعاً ليأتي بعد ذلك دور التقييم

وإبداء الملاحظات من قبل المقيمين ثم أوضح عداد أصوات ملء الفراغ (التلكؤات)(ت.م : علي مفرح ) للجميع مالديه من ملاحظات فيما يخص التلكؤات واملء الفراغ

من جهته المقيم العام (ت م : عبدالله سعيد ) قدم تقييماً عاماً للقاء وللمشاركين

دعى مقدم اللقاء بعد ذلك بالمدرب والمستشار الأسري الأستاذ أحمد بن حسين المالكي للتحدث ،حيث شكر النادي على هذه الدعوة مشجعاً ومرحباً ومستبشراً بوجود نادي توستماسترز في محافظة الداير ثم وجه للأعضاء عدد من النصائح التي تخدمهم في تطوير أدائهم مستقبلاً منوهاً إلى أهمية مثل هذه الأندية لتطوير الذات.

ثم ختم مسجل الأصوات (ت.م: عبدالعزيز سعيد ) بإعلان نتائج التصويت حيث حصل على أفضل مشارك ت.م:مفرح محمد

وأفضل مقيم ت.م: علي مفرح