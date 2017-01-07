 محافظ هروب يناقش الشأن الرياضي غدا ويدعو المهتمين للحضور | فيفاء أون لاين
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

محافظ هروب يناقش الشأن الرياضي غدا ويدعو المهتمين للحضور

محافظ هروب يناقش الشأن الرياضي غدا ويدعو المهتمين للحضور
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

 

يناقش محافظ هروب بمنطقة جازان  الأستاذ أحمد حسن الفيفي غدا الأحد وضع الجانب الرياضي في المحافظة وما يهم الشباب والمعوقات والصعوبات التي تواجههم ووضع الحول التي تدعم الرياضة في هروب وتصب في مصلحة  الرياضيين والنهوض بالجانب الرياضي وتوسعة وتطوير الأنشطة الرياضية .

حيث سيعقد المحافظ اجتماعا مع رئيس البلدية  ورئيس المجلس البلدي والمحلي وكذلك المهتمين بالشأن الرياضي من أبناء المحافظة .

ودعا المحافظ الرياضيين  من أبناء هروب للحضور للاجتماع مع الجهات ذات العلاقة  غدا الأحد بمقر المحافظة عند  الساعة 11 للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ولمناقشة وتطوير الرياضة وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لشباب المحافظة للنهوض بالرياضة في هروب وإنشاء الملاعب والمطالبة بافتتاح نادي رياضي ثقافي اجتماعي لخدمة شباب المحافظة والمراكز التابعة لها .

 

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