تعليم صبيا ينهي برنامجه التدريبي “التخطيط التشغيلي” لـ 70 قائد وقائدة

أنهى قسم التخطيط والتطوير بتعليم صبيا صباح صباح الخميس الـ 7 من ربيع الثاني برنامج التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء بحضور 70 متدرب ومتدربة بمقر صالة النشاط الطلابي بصبيا برعاية سعادة المساعد للشؤون التعليمية أ. ضيف الله الحازمي وحضور مدراء ومساعدي مكاتب تعليم صبيا و مدراء و رؤساء الأقسام ومن الجانب النسائي مساعدة مدير تعليم صبيا الأستاذة ليلى شماخي ورئيسات ومساعدات مدراء الأقسام وأعد البرنامج ونفذه المدرب أ. مصطفى شكيب مستشار ومدرب معتمد لشؤون الجودة والتميز المؤسسي.

تناول البرنامج في محاوره وجلساته التدريبية التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 6/4/1438هـ واستمرت لمدة يومين كلمة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله رحب فيها بالجميع مشيدا بالأستاذ شكيب مشيرا الى أهمية التخطيط وضرورة أن نبدأ من حيث انتهى الأخرون ثم كلمة مماثلة لمدير قسم التخطيط الأستاذ محمد إدريس أفاد فيها أن إدارته نفذت البرنامج بناء على توصيات مدير تعليم صبيا د/عسيري الأحوس الذي ينادي بأهمية تطوير القيادات الإدارية وتحسين الأداء في بناء الخطط التشغيلية في أقسامها وتطوير المؤشرات للوصول الى الإنتاجية المرجوة بعدها بدأ الأستاذ شكيب بنظره عامة عن الإدارة الاستراتيجية ومفاهيمها وبعض النماذج في التخطيط الاستراتيجي والإطار العام للتخطيط الاستراتيجي وبناء الخطة التشغيلية وأهدافها التفصيلية ليشمل اليوم الأول عدد من التمارين وورش العمل تتضمن مقومات الخطة التشغيلية والإطار العام للتخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم والشجرة الإستراتيجية لرؤية المملكة وإعداد الأهداف التفصيلية.

واصل الفريق التدريبي برنامجه لليوم الثاني ببناء الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء وبناء الخطط والمبادرات والبرامج والممارسات المتميزة وأهمها في المجال التشغيلي ،كما تضمن اليوم الثاني عدد من التمارين وورش العمل عن إعداد مؤشرات الأداء وإعداد المبادرات وربطها بالأهداف والأولويات مع النقاشات المفتوحة والأسئلة المتعددة التي استفاض أ.شكيب في الرد عليها ومناقشتها.

واختتم البرنامج مدير التخطيط والتطوير ومساعدته بالشكر للمتدربين والمتدربات وكافة فريق العمل بالتخطيط والتطوير بنين _ بنات وتسليم المشاركين والمشاركات شهادات حضور البرنامج وشمل الختام كلمة لسعادة المساعدة للشؤون التعليمية أ. ليلى شماخي شكرت فيها المدرب وكافة فريق العمل بالتخطيط والتطوير لحسن التنظيم و جودة العمل وما تحقق من فوائد مرجوه لكافة المتدربات سائلة الله ان يؤتي ثماره في التنفيذ والتطبيق في الميدان .

كما أثنى جميع المتدربين والمتدربات على البرنامج لما شاهدوه من حسن الاستقبال والعرض المتميز للبرنامج وتلمس الاحتياج الفعلي للقيادات ساعين لتنفيذ ما تم التدرب عليه والخروج بخطة تشغيلية تحقق رؤية 2030.