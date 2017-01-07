 تعليم صبيا ينظم ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي | فيفاء أون لاين
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

على شرف محافظ صبيا وبحضور وكيل الوزارة للتعليم

تعليم صبيا ينظم ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي

تعليم صبيا ينظم ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي
حسن السالم – صبيا
يدشن محافظ صبيا علي بن موسى زعلة يوم غد الأحد  ( 10/4/1438هـ ) ملتقى التوجيه والإرشاد الذي تنظمه إدارة  تعليم صبيا بعنوان ” دور التوجيه والإرشاد في المدارس الحدودية .. رؤى وتطلعات ” بحضور وكيل الوزارة للتعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري ، ومدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة الدكتور يحي بن محمد الخبراني ، وتشارك به إدارات الحد الجنوبي ( جازان – نجران – عسير – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – صبيا ) ، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين خلال الفترة من 10 إلى 11/ 4/ 1438هـ ، حيث سيتم في اليوم الأول  تدشين المعرض الذي يشتمل على جهود الإدارات التعليمية والمبادرات في المدارس الحدودية ، وبعد ذلك يبدأ حفل الافتتاح الذي سيحوي الفقرات التالية : القرآن الكريم ثم كلمة الإدارة المستضيفة ، وبعد ذلك فيلم وثائقي عن الجهود في تلك الإدارات ، ثم كلمة الوزارة ، ويقدم بعد ذلك أوبريت ، فتكريم الجهات المشاركة .
وبعد ذلك تبدأ أوراق  العمل والتي سيشارك فيها الدكتور عبدالله الفوزان عضو مجلس الشورى بورقة عمل بعنوان ” دور التوجيه والإرشاد في الأزمات ” ، ثم يقدم الدكتور أحمد القرّان ورقة عمل بعنوان ” الواقع التعليمي في مدارس الحد الجنوبي .. المنجزات والتحديات ” ، ثم يقدم الدكتور علي الشبيلي ورقة عمل بعنوان ” التكامل المنشود بين الأسرة والمدرسة في ظل الأزمات ” .
وفي اليوم الثاني من البرنامج ستقدم ورقات عمل حول الخدمات الإرشادية المقدمة لطلاب المدارس الحدودية ، وتجارب ناجحة من الميدان ، ودراسات استطلاعية مسحية حول المشكلات الناتجة عن الأزمة وأبرز الحلول .
وقد رحب مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بالمشاركين في هذا الملتقى من مدراء تعليم ومساعدين للشؤون التعليمية ، ومديري ورؤساء ومشرفي التوجيه والارشاد وقيادات المدارس ومرشدين وطلاب ، وأن هذا الملتقى نهدف من خلاله إلى تبادل الخبرات بين العاملين في مجال التوجيه والإرشاد حول البرامج المقدمة للطلاب في مدارس إدارات الحد الجنوبي ، التعرف على أبرز الصعوبات والعقبات التي تواجه تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي أو تحقيقها للأهداف ، والتعرف على الأساليب العلمية والإرشادية الحديثة في التعامل مع الأزمات ، ونتمنى التوفيق للمشاركين في فعاليات هذا الملتقى .

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