تعليم صبيا ينظم ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي

يدشن محافظ صبيا علي بن موسى زعلة يوم غد الأحد ( 10/4/1438هـ ) ملتقى التوجيه والإرشاد الذي تنظمه إدارة تعليم صبيا بعنوان ” دور التوجيه والإرشاد في المدارس الحدودية .. رؤى وتطلعات ” بحضور وكيل الوزارة للتعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري ، ومدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة الدكتور يحي بن محمد الخبراني ، وتشارك به إدارات الحد الجنوبي ( جازان – نجران – عسير – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – صبيا ) ، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين خلال الفترة من 10 إلى 11/ 4/ 1438هـ ، حيث سيتم في اليوم الأول تدشين المعرض الذي يشتمل على جهود الإدارات التعليمية والمبادرات في المدارس الحدودية ، وبعد ذلك يبدأ حفل الافتتاح الذي سيحوي الفقرات التالية : القرآن الكريم ثم كلمة الإدارة المستضيفة ، وبعد ذلك فيلم وثائقي عن الجهود في تلك الإدارات ، ثم كلمة الوزارة ، ويقدم بعد ذلك أوبريت ، فتكريم الجهات المشاركة .

وبعد ذلك تبدأ أوراق العمل والتي سيشارك فيها الدكتور عبدالله الفوزان عضو مجلس الشورى بورقة عمل بعنوان ” دور التوجيه والإرشاد في الأزمات ” ، ثم يقدم الدكتور أحمد القرّان ورقة عمل بعنوان ” الواقع التعليمي في مدارس الحد الجنوبي .. المنجزات والتحديات ” ، ثم يقدم الدكتور علي الشبيلي ورقة عمل بعنوان ” التكامل المنشود بين الأسرة والمدرسة في ظل الأزمات ” .

وفي اليوم الثاني من البرنامج ستقدم ورقات عمل حول الخدمات الإرشادية المقدمة لطلاب المدارس الحدودية ، وتجارب ناجحة من الميدان ، ودراسات استطلاعية مسحية حول المشكلات الناتجة عن الأزمة وأبرز الحلول .

وقد رحب مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بالمشاركين في هذا الملتقى من مدراء تعليم ومساعدين للشؤون التعليمية ، ومديري ورؤساء ومشرفي التوجيه والارشاد وقيادات المدارس ومرشدين وطلاب ، وأن هذا الملتقى نهدف من خلاله إلى تبادل الخبرات بين العاملين في مجال التوجيه والإرشاد حول البرامج المقدمة للطلاب في مدارس إدارات الحد الجنوبي ، التعرف على أبرز الصعوبات والعقبات التي تواجه تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي أو تحقيقها للأهداف ، والتعرف على الأساليب العلمية والإرشادية الحديثة في التعامل مع الأزمات ، ونتمنى التوفيق للمشاركين في فعاليات هذا الملتقى .