 #اليمن .. الجيش يسيطر على مناطق مهمة في تعز | فيفاء أون لاين
السبت, 9 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 7 يناير 2017 ميلاديا

#اليمن .. الجيش يسيطر على مناطق مهمة في تعز

#اليمن .. الجيش يسيطر على مناطق مهمة في تعز
فيفاء أون لاين - واس

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت سيطرته على عدة مناطق مهمة غربي محافظة تعز وسط البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بالمحافظة العقيد الركن منصور الحساني :” إن الجيش الوطني تمكن من دحر المليشيات في مناطق ذباب والتقدم والسيطرة علي ذباب والمنصورة وجبال العمري والمعارك الآن على أشدها والتقدم مستمر”.

وأشار في بيان على حسابه الرسمي في موقع (فيسبوك) إلى أن المليشيات تتهاوى وتفر من أمام عناصر الجيش الوطني, لافتًا الانتباه إلى الإسناد الجوي المكثف من طيران التحالف الذي يحقق نجاحًا كبيرًا وإصابات دقيقة في معدات وتجمعات المليشيات الانقلابية.

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