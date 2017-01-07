الجمارك .. يحبط تهريب “كبتاغون وحشيش” للمملكة

نجح جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة في إحباط ثلاث محاولات لتهريب 1200 حبة كبتاغون و73 غراماً من الحشيش، عُثر عليها مُخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة إن رجال الجمارك ضبطوا في العملية الأولى 194 حبة كبتاغون كانت مخبأة في كيس مثبت بلاصق حول منطقة الأعضاء التناسلية لأحد القادمين إلى المملكة.

وأضاف أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة عُثر مع مسافر آخر على 64 حبة و73 غراماً من الحشيش، أما في العملية الثالثة فقد تمكن رجال الجمارك من إحباط تهريب 943 حبة كبتاغون عُثر عليها مُخبأة في “جاكيت” أحد القادمين.