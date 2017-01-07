الرئيس_اليمني ونائبه يشرفون على تحرير العديد من المناطق في الساحل الغربي لمحافظة تعز

قال ناطق عسكري يمني اليوم، إن قواته حررت العديد من المناطق في الساحل الغربي لمحافظة تعز، وسط البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي لقيادة محور تعز العقيد الركن منصور الحساني، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه يشرفان بشكل مباشر على المعركة التي بدأت اليوم لتحرير المناطق الغربية لمحافظة تعز وتحرير الساحل الغربي.

وأضاف في بيان له: أن أبطال الجيش الوطني يحققون إنتصارات كبيرة ويواصلون الزحف في جميع الاتجاهات، لافتاً إلى أن “الساعات القادمة ستكون حاسمة”.

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