حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جامع أبو خضاعه بأحد رفيدة تحتفي بطلابها

أقيمت حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في جامع عوض أبو خضاعه بأحد رفيدة ومنطلقا من قوله صلى الله عليه وسلم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) وذلك من بداية الفصل الدراسي الأول ، وقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى يوم الأربعاء الموافق ٦/٤/١٤٣٨ وكان العدد يتراوح من الثلاثين طالباً إلى الأربعين

وقد تم تسليم عدد من الجوائز لطلاب الحلقات تشجيعا لهم وحرصا على اتمام حفظ كتاب الله يوم الجمعة الماضي

وقد حظر هذا التكريم نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأحد رفيدة الشيخ :خالد أبو مديني

والشيخ عوض أبو خضاعة

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