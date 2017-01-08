ابطال حقيقيون

سمعنا ورأينا أناس يشيدون بأبطال السوشل ميديا وأبطال القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي ،

ولكن في الحقيقة هؤلاء

ليسوا بأبطال ،البطل الحقيقي

هوالذي يطيع الله ورسوله ويطيع ولاة أمره ويطيع أباهُ وأمهُ ومعلمه .

البطل

هوذلك الأب الذي يربي أبناءه على تعاليم الاسلام الصحيحة

والتقاليد التي عاش عليه الآباء والأجداد.

البطل

هوتلك الأم الصابرة المحتسبة التي ربت أبناءها وبناتها على المنهج الاسلامي الصحيح.

البطل

هو ذلك الجندي المرابط في الحد الجنوبي في رؤوس الجبال وبطون الأودية ويخوض المخاطر ويسهر الليل ويبذل دمه وماله في الدفاع عن بلادنا وعن مقدساتنا وعن عقيدتنا،يحرسنا لننام في بيوتناآمنين مطمئنين

البطل

هو ذلك المعلم الذي يغرس في نفوس الطلاب العقيدة الاسلامية السمحة الوسطية و يؤدي الأمانة بكل صدق واخلاص لايرتجي من ذلك سوى رضى الله وأداء الرسالة الموكلة إليه ويهدف إلى تنشئة جيل معتز بدينه ووطنه ومليكه وقيادته حتى ينهض وطننا .

البطل

هو ذلك المهندس الذي يساعد في بناء مجتمعه ووطنه ويشارك في إعمار وطنه ويفتخر بخدمة وطنه والمشاركة في اعماره .

البطل

هو ذلك الطبيب الذي يعالج المرضى ويخفف من آلامهم

ويغض بصره عن عورات المرضى

ويحافظ على الأمانة الموكلة إليه.

البطل

هو ذلك الممرض الذي يخفف من أوجاع المرضى ويمسح أناتهم ويسهر من أجلهم .

البطل

هو ذلك المسئول الذي يراقب الله في وظيفته ويخدم المراجع لدائرته بكل أمانة وإخلاص ويسهم في بناء مجتمعه ووطنه ويحافظ على ممتلكات وطنه .

البطل

هو ذلك الامام والمؤذن اللذان يحافظان على المسجد ويؤديان الأمانة الموكلة اليهمابكل صدق وأمانة.

بقلم ابراهيم النعمي