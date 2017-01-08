محافظ صبيا ووكيل الوزارة للتعليم بنين يدشنان ملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي

دشن محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة صباح اليوم معرض وملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي الذي تستضيفه إدارة التعليم في صبيا وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم بنين الدكتور نياف بن رشيد الجابري ومدير عام التوجيه والإرشاد بالوزارة الدكتور يحي بن محمد خبراني ، ومدراء التعليم في الحد الجنوبي ” نجران – عسير – جازان – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – صبيا ” ، وعدد كبير من المشرفين والتربويين .

وقص محافظ صبيا الشريط مفتتحاً المعرض المصاحب للملتقى الذي اشتمل على البرامج والمشاريع التربوية التي نفذتها إدارات وأقسام التوجيه والإرشاد بالإدارات التعليمية المشاركة ، من أجل دعم طلاب ومنسوبي التعليم بالحد الجنوبي ، وأشاد المحافظ ووكيل الوزارة ومديرو التعليم بما شاهدوه من أعمال وبرامج تربوية شاكرين القائمين على هذا المعرض والمشاركين فيه.

عقب ذلك شرف سعادة المحافظ وسعادة وكيل الوزارة والحضور الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة والذي بدأ بالسلام الملكي و آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى مدير التعليم في صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس كلمة رحب فيها بالحضور مؤكداً على أهمية التوجيه والإرشاد في حياة الطلاب وايجابياته على المجتمع والأسرة داعيا الله التوفيق والنجاح للجميع ولقيادتنا الحكيمة العز والسؤدد فيما استعرض الدكتور عسيري خلال كلمته الجهود التي بذلتها الإدارة لدعم طلاب الحد الجنوبي ومعلميه وكافة منسوبي التعليم للبنين والبنات وذلك وفق الإمكانات المتاحة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة أيدها الله ، عقب ذلك شاهد الحضور أوبريت( لحمة وطن )من كلمات المشرف التربوي الأستاذ أحمد حجريني ، وأداء الفرقة الإنشاديه بتعليم صبيا ، حاز على إعجاب الحضور ، تلى ذلك عرض فلم مرئي بعنوان (صفحات مشرقة من الحد الجنوبي) ، ثم ألقى وكيل الوزارة التعليم بنين الدكتور نياف الجابري كلمة نقل فيها تحيات معالي وزير التعليم وحرصه على دعم ومتابعة أبناءه منسوبي التعليم بالحد الجنوبي بكل الوسائل المتاحة مؤكدا أهمية الملتقى الإرشادي وما سيخرج به من توصيات تخدم العملية التربوية والتعليمية ، وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين في الملتقى الإرشادي للحد الجنوبي .

فيما أتت أولى أوراق العمل في هذا الملتقى للدكتور أحمد بن عبدالله قران الغامدي نائب رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي بعنوان ” الواقع التعليمي في مدارس الحد الجنوبي ..المنجزات والتحديات “.

فيما قدمت الأستاذة موضي بنت علي المقيطيب مدير عام التوجيه والإرشاد بنات ثاني أوراق العمل بعنوان ” التكامل المنشود بين الاسرة والمدرسة في ظل الأزمات.

ثم قدم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة ورقة عمل بعنوان ” تجارب ومبادرات ناجحة ” ختم بها اليوم الأول للملتقى والذي يستمر حتى الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1438هـ .

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يناقش الواقع التعليمي في مدارس الحد الجنوبي ودور التوجيه والإرشاد في مواجهة الأزمات منجزات وتحديات والرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية لأبناء وبنات الشهداء والمرابطين وأهمية التكامل في ذلك بين الأسرة والمدرسة مع استعراض دراسات وتجارب ومبادرات ناجحة في المدارس الحدودية، ويخلص اللقاء لإعداد دليل إجرائي يساعد إدارات التعليم في تنفيذ برامج استباقية لمواجهة الأزمات والأحداث المماثلة.