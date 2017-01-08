إختتام بطولة المملكة للمدارس (المجموعة الثالثة )للكاراتية بالمناطق الجنوبية

اختتمت مساء يوم الجمعة الموافق ٨ / ٤ / ١٤٣٨ هـ فعاليات بطولة المملكة للمدارس ( المجموعة الثالثة ) للموسم الرياضي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ والتي استضافت منافساتها صالة مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة بمنطقة عسير وذلك برعاية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه ورئيس اللجنة الفرعية للمناطق الجنوبية سعادة الأستاذ / عبدالله بن حسن حمدي ، حيث شارك ( ١٣٦ ) لاعباً مثلوا ( ٤٠ ) مدرسة من مختلف المراحل الثلاث من مناطق عسير وجازان ونجران والباحة ، في منافسات الكاتا والقتال فردي وجماعي وحصل على المركز الأول للمرحلة الابتدائية مدرسة الأبناء الخامسة والمركز الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية مدرسة ابن سيرين ، وفي ختام البطولة تم تتويج اللاعبين الفائزين من قبل عضو مجلس إدارة الاتحاد سعادة الاستاذ / عبدالله بن حسن حمدي .

وتحدث سعادته قائلاً أن البطولة فرصة جيدة لإظهار وإبراز مواهب جديدة تدعم المنتخبات الوطنية في مختلف المشاركات ، مؤكدا حرص مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه برئاسة سعادة الدكتور / إبراهيم بن محمد القناص ، على نشر اللعبة ودعمها في مختلف مناطق المملكة سواء على مستوى الأندية أو الهيئات والمراكز الخاصة والمدارس فيما قدم شكره لمنسوبي مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير وجميع العاملين بالمكتب لتعاونهم الدائم مع الاتحاد السعودي للكاراتيه واللجنة الفرعية بالمناطق الجنوبية وشكر أيضاً مديري التعليم في المناطق والمحافظات وقادة المدارس وأولياء أمور الطلاب لحرصهم على المشاركة وعلى روح التنافس التي برزت في مختلف منافسات البطولة التي تشرف عليها اللجنة كي تعود المناطق الجنوبية من أبرز المناطق التي تغذي المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين واختتم حديثه بالشكر الجزيل لكل الإعلاميين على تغطية البطولة .