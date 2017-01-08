إمارة جازان تنعي محافظ الحرث السابق وتواسي أسرته

نعت إمارة منطقة جازان وفاة الأستاذ مبارك بن سحمان السبيعي محافظ “الحرث ” سابقاً والذي أنتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس مع زوجته في حادث مروري على طريق الرين بعد مسيرة وظيفية حافلة بالإخلاص والعطاء في خدمة دينه ووطنه.

وأعربت الإمارة على عبر متحدثها الرسمي الأستاذ علي بن موسى زعلة عن خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها لأسرة الفقيدين في مصابهم الجلل مع دعوات الجميع بأن يتغمدهما الله بواسع مغفرته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان .