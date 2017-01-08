 إمارة جازان تنعي محافظ الحرث السابق وتواسي أسرته | فيفاء أون لاين
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

إمارة جازان تنعي محافظ الحرث السابق وتواسي أسرته

إمارة جازان تنعي محافظ الحرث السابق وتواسي أسرته
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

نعت إمارة منطقة جازان وفاة الأستاذ مبارك بن سحمان السبيعي محافظ “الحرث ” سابقاً والذي أنتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس مع زوجته في حادث مروري على طريق الرين بعد مسيرة وظيفية حافلة بالإخلاص والعطاء في خدمة دينه ووطنه.

وأعربت الإمارة على عبر متحدثها الرسمي الأستاذ علي بن موسى زعلة عن خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها لأسرة الفقيدين في مصابهم الجلل مع دعوات الجميع بأن يتغمدهما الله بواسع مغفرته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان .

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