 مدني جازان يدرب 40 موظفا من منسوبي الجهات الحكومية | فيفاء أون لاين
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

مدني جازان يدرب 40 موظفا من منسوبي الجهات الحكومية

مدني جازان يدرب 40 موظفا من منسوبي الجهات الحكومية
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري اليوم دورة تدريبية لـ ( 40 ) متدربا من القطاعات الحكومية في المنطقة والتي ستستمر لمدة لخمسة أيام وتشتمل الدورة على المحاضرات النظرية وكذلك التطبيقات العملية في أعمال السلامة في المنشآت الحكومية .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري أن الدورة تهدف لتدريب المختصين من منسوبي الدوائر الحكومية وإكسابهم خبرات عملية تتعلق بأعمال الإطفاء والإنقاذ وأعمال السلامة وأعمال الحماية المدنية .

مشيرا إلى أن الدورة التدريبية تأتي من أجل التصرف السليم في حال وقوع أي طارئ لا سمح الله وأن عقد هذه الدورات يهدف إلى رفع الجاهزية لديهم و إكسابهم خبرات عملية و مهنية .

ينفذ الدورة عدد من الضباط المتخصصين في مجال التدريب والحماية المدنية والسلامة .

 

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