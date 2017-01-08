 محتلون يهود يستولون على مبنى سكني جنوب الأقصى | فيفاء أون لاين
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

محتلون يهود يستولون على مبنى سكني جنوب الأقصى

محتلون يهود يستولون على مبنى سكني جنوب الأقصى
فيفاء أون لاين - القدس /وكالات"

استولت مجموعة من المستوطنين اليهود اليوم على مبنى سكني في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى برفقة حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة أن المبنى يعود للفلسطيني هاني سرحان، علمًا أنه جرى الاستيلاء على منزله وهو متواجد في الأردن.

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