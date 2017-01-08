محتلون يهود يستولون على مبنى سكني جنوب الأقصى

استولت مجموعة من المستوطنين اليهود اليوم على مبنى سكني في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى برفقة حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة أن المبنى يعود للفلسطيني هاني سرحان، علمًا أنه جرى الاستيلاء على منزله وهو متواجد في الأردن.

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