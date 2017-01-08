 لجنة مكافحة المخدرات تناقش الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات بجازان | فيفاء أون لاين
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

لجنة مكافحة المخدرات تناقش الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات بجازان

لجنة مكافحة المخدرات تناقش الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات بجازان
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

أقام فرع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان صباح اليوم الأحد الموافق 1438/4/10هـ اجتماعه العادي برئاسة مدير مكافحة المخدرات بمنطقة جازان رئيس فرع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بجازان سعادة العقيد سعد بن محمد بن جليغم وبحضور مدير إدارة فرق عمل المناطق بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ سلطان الفردان،
وقد تم استعراض عدة نقاط خلال الاجتماع من أهمها مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ” تطوير الخطط الوقائية ” وكذلك تم مناقشة متابعة الخطة التنفيذية للبرامج الوقائية للجهات الحكومية في مجال التوعية بأضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية تجاه منسوبيها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتم أيضاً مناقشة أعمال المهرجان الشتوي وآلية تفعيل دور الجهات المشاركة للبرامج الوقائية، كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى الجهود المبذولة والعمل المتواصل في سبيل الرقي بعمل اللجنة.

 

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