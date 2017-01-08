لجنة مكافحة المخدرات تناقش الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات بجازان

أقام فرع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان صباح اليوم الأحد الموافق 1438/4/10هـ اجتماعه العادي برئاسة مدير مكافحة المخدرات بمنطقة جازان رئيس فرع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بجازان سعادة العقيد سعد بن محمد بن جليغم وبحضور مدير إدارة فرق عمل المناطق بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ سلطان الفردان،

وقد تم استعراض عدة نقاط خلال الاجتماع من أهمها مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ” تطوير الخطط الوقائية ” وكذلك تم مناقشة متابعة الخطة التنفيذية للبرامج الوقائية للجهات الحكومية في مجال التوعية بأضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية تجاه منسوبيها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتم أيضاً مناقشة أعمال المهرجان الشتوي وآلية تفعيل دور الجهات المشاركة للبرامج الوقائية، كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى الجهود المبذولة والعمل المتواصل في سبيل الرقي بعمل اللجنة.

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