محافظ صبيا يفتتح معرض وملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي

افتتح محافظ صبيا علي بن موسى زعلة اليوم , معرض وملتقى التوجيه والإرشاد في مدارس الحد الجنوبي الذي تستضيفه إدارة التعليم في صبيا , بمشاركة مديري التعليم في الحد الجنوبي في كل من نجران وعسير وجازان وسراة عبيدة وظهران الجنوب وصبيا ، وعدد كبير من المشرفين والتربويين , وذلك بمقر إدارة تعليم بالمحافظة .

وتجوّل محافظ صبيا والحضور في المعرض المصاحب للملتقى الذي اشتمل على البرامج والمشاريع التربوية التي نفذتها إدارات وأقسام التوجيه والإرشاد بالإدارات التعليمية المشاركة ، من أجل دعم طلاب ومنسوبي التعليم بالحد الجنوبي .

وألقى مدير التعليم في صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس كلمة خلال حفل الافتتاح أكد خلالها أهمية التوجيه والإرشاد في حياة الطلاب وايجابياته على المجتمع والأسرة , مستعرضا الجهود التي بذلتها الإدارة لدعم طلاب الحد الجنوبي ومعلميه وكافة منسوبي التعليم للبنين والبنات.

كما شاهد الحضور فقرة إنشادية بعنوان ” لحمة وطن ” قدمتها الفرقة الإنشادية بتعليم صبيا ، وفيلما بعنوان ” صفحات مشرقة من الحد الجنوبي ” .

من جانبه نقل وكيل وزارة التعليم بنين الدكتور نياف بن رشيد الجابري للمشاركين تحيات معالي وزير التعليم وحرصه على دعم ومتابعة أبناءه منسوبي التعليم بالحد الجنوبي بكل الوسائل المتاحة مؤكدا أهمية الملتقى الإرشادي وما سيخرج به من توصيات تخدم العملية التربوية والتعليمية .

وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين في الملتقى الإرشادي للحد الجنوبي.

إثر ذلك بدأت جلسات الملتقى الذي شمل في يومه الأول أوراق العمل , حول ” الواقع التعليمي في مدارس الحد الجنوبي .. المنجزات والتحديات والتكامل المنشود بين الأسرة والمدرسة في ظل الأزمات , واستعراض تجارب ومبادرات ناجحة , فيما تختتم جلسات الملتقى غدا .

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