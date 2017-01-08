محافظ أحد المسارحة يدشن مبادرة “حدث بياناتك”

دشن محافظ أحد المسارحة أحمد بن هادي الراجحي ، بمقر المحافظة اليوم ، مبادرة مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان “حدث بياتك” ، والتي تهدف إلى تحديث بيانات المستفيدين من سكان المحافظة واستكمال الطلبات والمستندات قبيل توقف خدماتهم .

ورحب الراجحي بفرقة التأهيل الشامل التي ستمارس مهامها من مقر المحافظة ، مشيرا إلى أنه تم توفير التسهيلات كافة لأداء عملهم على الوجه الأكمل.

وأعرب عن شكره لمدير مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان فؤاد الأمير على هذه المبادرة التي تهدف إلى التسهيل على المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز وإنجاز معاملاتهم بالمحافظة والتخفيف عليهم من عناء ذهابهم إلى مدينة جيزان ، داعياً في هذا الصدد ، جميع المستفيدين القاطنين في المحافظة إلى تحديث بياناتهم قبل توقف خدماتهم.

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