‏‫أمير جازان يعتمد برنامج فعاليات المهرجان الشتوي التاسع

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , برامج فعاليات مهرجان “جازان الشتوي التاسع 1438هـ”، الذي يشرف على تنفيذه المجلس ، وتنطلق فعالياته يوم الـ 29 من شهر ربيع الآخر الجاري بعدد من المواقع بمدينة جيزان .

وأوضح وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية الدكتور سعد بن مقرن المقرن أن الجهات المعنية أكملت استعداداتها لتنفيذ برامج واحتفالات المهرجان الشتوي الذي يشمل عدد من الفعاليات الدعوية والتراثية والرياضية وبرامج الفروسية والمسابقات البحرية وفعاليات الطيران الشراعي والبرامج المسرحية والتسوق والترفيه والفنون الشعبية ومسابقات ومسرحيات الأطفال ، والحرف اليدوية وفعاليات المأكولات الشعبية، والألعاب النارية، إلى جانب الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية والكورنيش الشمالي .

من جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي أن برامج المهرجان سيتم تنفيذها بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان والكورنيش الأوسط والقرية التراثية إضافة لخيمة التسوق والألعاب النارية , لافتا إلى التنوع في البرامج الموجهة للأسر والشباب خلال فترة المهرجان , مبينا أن أمانة منطقة جازان وعدد من الجهات المشاركة في تنظيم المهرجان هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان .

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