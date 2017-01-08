استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .
وذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن مجموعات المقتحمين ضمت عددًا كبيرًا من اليهود المتزمتين “الحريديم” بلباسهم التلمودي، وتصدى لهم ولجولاتهم المشبوهة عدد من المصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية .
محتلون يهود يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى
استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .
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