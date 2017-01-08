 محتلون يهود يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى | فيفاء أون لاين
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

محتلون يهود يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

محتلون يهود يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى
فيفاء أون لاين - القدس المحتلة / وكالات

استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .
وذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن مجموعات المقتحمين ضمت عددًا كبيرًا من اليهود المتزمتين “الحريديم” بلباسهم التلمودي، وتصدى لهم ولجولاتهم المشبوهة عدد من المصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*