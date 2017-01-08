محتلون يهود يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن مجموعات المقتحمين ضمت عددًا كبيرًا من اليهود المتزمتين “الحريديم” بلباسهم التلمودي، وتصدى لهم ولجولاتهم المشبوهة عدد من المصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية .

Share on: whatsapp