“الغذاء والدواء” تحظر تصنيع واستيراد وبيع وتوزيع القفازات “المحتوية على البودرة”

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تصنيع واستيراد وبيع وتوزيع القفازات الجراحية المحتوية على البودرة، وقفازات فحص المرضى المحتوية على البودرة، والبودرة القابلة للامتصاص المستخدمة لتسهيل ارتداء القفازات الطبية.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن سبب الحظر هو احتمال ارتباط استخدام تلك القفازات بالعديد من الحالات الصحية، ومن بينها، التهابات مجرى التنفس الحاد، والحساسية المفرطة، والتحسس “حساسية الصدر الربو”، والتهاب وتلف الحويصلات الهوائية بالرئة، وظهور حبيبات على الجلد “الطفح الجلدي”، والتصاقات الغشاء البيريتوني “الأغشية البطنية”.

وسيبدأ حظر دخول المنتجات عبر منافذ المملكة اعتبارًا من 28 جمادى الآخرة 1438هــ الموافق 27 مارس 2017 م، علماً أن المنتجات المشمولة بالحظر هي القفازات الجراحية المحتوية على البودرة، وقفازات فحص المرضى المحتوية على البودرة، والبودرة القابلة للامتصاص المستخدمة لتسهيل ارتداء القفازات الطبية، وللإبلاغ عن أي حوادث ومشاكل تتعلق بالأجهزة والمنتجات الطبية يمكن الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.

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