مجلس جامعة جازان يوافق على ابتعاث 80 معيدًا ومحاضرًا

رأس معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1437 /1438هـ, بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة بالجامعة، وذلك بمقر الإدارة العليا للجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين, أن المجلس وافق على عدد من القرارات تضمنت الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث لعدد 80 معيدًا ومحاضرًا من الجنسين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة, والتوصية على إعادة تسمية وهيكلة أقسام كليات “التمريض والعلوم الصحية المساعدة، العلوم الطبية التطبيقية، الصحة العامة وطب المناطق الحارة، طب الأسنان “, والموافقة على اعتماد وإقرار خطط وبرامج النشاط الطلابي للعام الجامعي 437/1438هـ, والتوصية على مقترح إنشاء مركز الموهبة والابتكار وريادة الأعمال.

وأكد أن المجلس وافق على إعادة تشكيل المجلس العلمي لمدة عامين, كما تمت الموافقة على حالات بعض أعضاء هيئة التدريس من ( تقاعد المبكر واستقالة واستعانة بخدمات البعض منهم ونقل خدمات).

Share on: whatsapp