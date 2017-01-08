“الأحوال المدنية” تسيّر الوحدة المتنقلة لخيبر والحريق وفرسان

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن زيارة الوحدة المتنقلة لمحافظات خيبر والحريق وفرسان في الثامن من الشهر المقبل، حيث ستقدم جميع خدمات السجل المدني للمواطنات من إصدار الهوية الوطنية أو تجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن على المواطنة التقدم بطلب إصدار الهوية الوطنية بالقسم الرجالي عن طريق ولي أمرها، ومن ثم سيتم الاتصال بها حين وصول العربة وتحديد الوقت لتقديم الخدمة لها، مشيراً أنه سيتم استقبال طلبات استخراج الهوية الوطنية من اليوم ولمدة أسبوعين، وسيتم التواصل مع جميع المتقدمات لترتيب حضورهن إلى الوحدة المتنقلة.

وبين أن الوحدة المتنقلة تقوم مقام مكاتب الأحوال المدنية وتقدم جميع خدمات المكتب، ومن أهدافها زيارة المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية لخدمة المواطنين لحين افتتاح مكتب بها.

يذكر أن الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية قـد قدّمت خدماتها خلال الفترة الماضية في محافظات الوجه والمهد والخفجي وحقل والنعيرية وبدر.

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