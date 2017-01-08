الأولوية لمنع التسلط في عام 2017 وما بعدها

أشارت السيدة الأولى ” Melania Trump ” أن التسلط ستكون القضية الاجتماعية الأولى تود أن تعطيها الأولوية وعلاجها خلال فترة رئاسة زوجها المقبل ، والجميع في خط عملي حول ما يمكن عمله ، وخلال الثمانية السنوات الماضية حصل تقدم جيد في مكافحة العنف التقليدي و التسلط الالكتروني من قبل البيت الأبيض ومكتب الحقوق المدنية ووزارة التربية والتعليم وغيرها ، ونأمل أن تستمر الجهود وزيادة الدعم والتبرعات وتحفزنا في العمل معاً للحد من مشكلات العنف والتسلط .

على هذا النحو الأصدقاء والزملاء لهم بعض اقتراحات جديدة للإدارة الأمريكية المقبلة للنظر في هذه القضية ، على سبيل المثال دعا معهد سلامة الأسرة عبر الانترنت ” FOSI ” فريق عمل للجهات المعنية في الاجتماع في البيت الأبيض وتخصيص (25) مليون دولاراً لإجراء البحوث والتعليم ، وقدمت قناة (CNN ) توصيات للخبراء الذين أوصوا بدور المارة أو شهود العيان إلى جانب الأنشطة الإيجابية التي يقوم بها الأطفال مع التركيز على التعلم الاجتماعي والعاطفي والتربية المدنية الالكترونية ” cyber civics ” .

أنا أحب هذه الأفكار وهناك الاقتراحات الهامة للباحثين قد عرضت خلال السنوات الماضية وعلينا أن نغوص أكثر في هذه القضية ولم نر أي خطة عمل للسيدة الأولى ، وربما تطرح بعض التوصيات خلال شهور أو شهرين ، لذا نود أن نطرح بعض تصوراتنا من أجل المساعدة .

في مركز بحوث التسلط أنا و”جوستن ” نقوم بإجراء الدراسات لطرح سياساتنا وتوصياتنا بخصوص هذه القضية ، ونعمل مع العشرات من الأشخاص كل عام ( المعلمون والعاملون في الصحة النفسية ومنفذي القانون والمنظمات الشبابية للحد من قضية العنف والتسلط .

على مدى الخمس عشرة السنوات الماضية ونحن في هذا الخندق أريد فقط المشاركة بتوصيتين مهمتين واعتقد ان الحكومة الفيدرالية على مدى الأربع السنوات القادمة لمتابعة هذه القضية ، وسوف اطرحها بشكل مختصر على من يريد المزيد من المعلومات يراسلنا .

منح المدارس مزيد من الأدلة :

المدارس في كل ولاية وفي كل منطقة تعليمية تمنح أسلوب ” التجربة والخطأ ” ومن عمليات البحث العشوائي في غوغل “” Google ، لتطبيق أي نوع من الاستراتيجيات من أجل علاج قضية التسلط ، ونحن نذهب إلى المدارس ولكن للأسف لا تعرف الإدارات المدرسية ما يجب القيام به أو عدم القيام به .

على سبيل المثال عندما نأتي إلى قضية الهواتف المحمولة للطلبة أو استخدامهم لأجهزة التكنولوجيا بعض المدارس تحرمها ” prohibitive ” وبعض المدارس تتساهل فيها ” تتساهل بها ” permissive ” ، بينما بقية المدارس موقفها بين التحريم وبين التساهل ، هناك الكثير من الاختلاف لا لزوم لها وغير عملية في نفس المنطقة التعليمية ، وتختلف المدارس في طريقة الفلترة والحجب وتدريب العاملين وأولياء الأمور والطلبة على هذه الطرق والتشريعات الخاصة بالتسلط ونظم الإبلاغ عنها والعواقب القانونية والاجتماعية وضبط المعتدي ومصادرة جهاز …

المدرسة بحاجة ماسة إلى توضيح بعض الأمور لها مثل التوجيه العملي من قبل الحكومة الاتحادية لما تكون عليه مدرسة المستقيل بالولايات المتحدة في القرن (21) للحد من التحرش عبر الانترنت وخارج الانترنت وتعزيز احترام الزملاء والتسامح والطيب ، أنها سنة 2017 وتحتاج المدارس إلى المشورة والنصيحة في هذا المجال وإعطاء فرصة كافية لحل القضية .

كيفية التعامل مع التسلط :

عندما يتعلق الأمر بالبرمجة التي تقترحها المدرسة وتقوم بها فإننا نرى كل المدارس تقوم بواجبها ، ومع ذلك أعتقد أن العديد من المؤسسات تعاني من نقص بالتمويل وبالأجهزة ، وبصراحة وبحلول عام 2017 أنت تأمل أن نقدم المشورة والتوجيه عبر الدراسات التي أجريت إلى المدارس على مستوى الحكومة الفيدرالية حول ما يصلح لها مع توفير التدريب والموظفين والتكنولوجيا والبحوث في المدارس للتعرف على أفضل البرامج .

تحاول المدارس على وقف جميع أشكال العنف وتحاول أن تقوم بعدة مهام مثل طرح القضية في مجلس النواب وفي المناهج المدرسية وفي البرامج الخاصة بالمدارس وفي مقاطع الفيديو في اليوتيوب .

عليك أن تسأل ما هي أكثر الطرق فعالة لمواجهة العنف ؟ ما ينبغي على كل مدرسة القيام به ؟ وفقاً لنتائج إحدى الدراسات :

برمجة المرونة .

المناخ المدرسي .

دعم السلوك الإيجابي .

المهارات والعلاقات الاجتماعية .

أساليب صنع القرار وحل المشكلات .

الذكاء العاطفي ، الوعي الذاتي ، إدارة الذات .

التدريب على التعاطف والتسامح .

هذه البرامج تساعد على علاج السلوكيات الخاطئة بالمدارس ، ونعتقد بقوة أن لها تأثير إيجابي على السلوكيات عبر الانترنت .

على كل فرد أن يقوم بدوره حتى الحكومة الفيدرالية :

من المؤكد هناك العديد من اللاعبين الذين يشاركون في علاج قضية التسلط ، شركات التكنولوجيا ( نحن نعمل معها في هذا المجال ) تقوم بدورها والحمدلله من خلال تقديم التقارير عبر التطبيقات والحجب وآليات السلامة الأخرى ، وأولياء الأمور نأمل أن يدركوا دورهم في تعليم الشباب الكفاءات المطلوبة ، والمختصون بالصحة النفسية ( المستشارون ، الممارسون والاختصاصيون الاجتماعيون ) بالتدريج يتعلمون ويدركون ما ينبغي القيام به من خلال فرص التنمية المهنية ، ويجب أن تعمل الحكومة الفيدرالية مع هذه المجموعات الأساسية ، ولكن أعتقد أن لديها المزيد من النفوذ والتأثير على نظام التعليم والقدرة على إحداث ثورة في تأثيرها على الطلبة ، ويجب على المدارس أن تهتم بهذه الجهود وتؤثر على جيل اليوم والغد .

اقتباسات : Citations

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