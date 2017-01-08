 لهذا السبب .. “مؤسسة النقد” توقف إحدى شركات التأمين | فيفاء أون لاين
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

لهذا السبب .. “مؤسسة النقد” توقف إحدى شركات التأمين

لهذا السبب .. “مؤسسة النقد” توقف إحدى شركات التأمين
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، عن إيقاف شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، نظراً لعدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضحت أن القرار جاء تطبيقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وذلك اعتباراً من تاريخ 11 / 4 / 1438هـ الموافق 9 / 1 / 2017م، مؤكدة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وأضافت أن قرار الإيقاف لا يخلي مسئولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، مشيرة إلى أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية.

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