من أجل أعصابك .. ‫اشحن مخزون جسمك بهذا العنصر!

شددت الجمعية الألمانية للتغذية على ‫أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، ‫وأوضحت أنه يحظى بأهمية كبيرة للأعصاب والعضلات.

وأوصت الجمعية بتناول 4000 ملليغرام يوميا بالنسبة للبالغين و4400 ملليغرام ‫بالنسبة للمرضعات.

‫وتتمثل المصادر الغنية بالبوتاسيوم في الخضروات والفواكه، مثل الجزر ‫والطماطم والبطاطس والموز والمشمش، والمكسرات كالبندق واللوز.

كما يرتفع ‫محتوى البوتاسيوم في معجون الطماطم والفواكه المجففة.

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