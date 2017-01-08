 من أجل أعصابك .. ‫اشحن مخزون جسمك بهذا العنصر! | فيفاء أون لاين
الأحد, 10 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 8 يناير 2017 ميلاديا

من أجل أعصابك .. ‫اشحن مخزون جسمك بهذا العنصر!

من أجل أعصابك .. ‫اشحن مخزون جسمك بهذا العنصر!
فيفاء أون لاين - محطات

شددت الجمعية الألمانية للتغذية على ‫أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، ‫وأوضحت أنه يحظى بأهمية كبيرة للأعصاب والعضلات.
وأوصت الجمعية بتناول 4000 ملليغرام يوميا بالنسبة للبالغين و4400 ملليغرام ‫بالنسبة للمرضعات.
‫وتتمثل المصادر الغنية بالبوتاسيوم في الخضروات والفواكه، مثل الجزر ‫والطماطم والبطاطس والموز والمشمش، والمكسرات كالبندق واللوز.
كما يرتفع ‫محتوى البوتاسيوم في معجون الطماطم والفواكه المجففة.

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