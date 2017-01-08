شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، وأوضحت أنه يحظى بأهمية كبيرة للأعصاب والعضلات.
وأوصت الجمعية بتناول 4000 ملليغرام يوميا بالنسبة للبالغين و4400 ملليغرام بالنسبة للمرضعات.
وتتمثل المصادر الغنية بالبوتاسيوم في الخضروات والفواكه، مثل الجزر والطماطم والبطاطس والموز والمشمش، والمكسرات كالبندق واللوز.
كما يرتفع محتوى البوتاسيوم في معجون الطماطم والفواكه المجففة.
من أجل أعصابك .. اشحن مخزون جسمك بهذا العنصر!
شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، وأوضحت أنه يحظى بأهمية كبيرة للأعصاب والعضلات.
التعليقات (٠) اضف تعليق