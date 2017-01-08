براعم “روضة زييب بنت رسول الله ” التابعة لجمعية ترتيل بالباحة  تختتم أنشطتها

اختتمت براعم ” روضة زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم” (بدار الجبل ببني ظبيان ) التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة “ترتيل” أنشطتها وبرامجها للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨هـ بحفل مميز حظي بإعجاب الجميع .

وأوضحت مديرة الروضة الأستاذة ليلي محمد أن هذا الحفل هو ختام جهد مبارك وعمل مميز في سبيل خدمة كتاب الله , وكما بيّنت أن الروح التعاونية التي تمتاز بها الهيئة الإدارية والتعليمية للروضة أنتجت البرامج الإثرائية التي عكست العمل الكبير، والجهد المقدم من قبل الجميع تجاه أطفال الروضة.

وكما اشتمل الحفل على العديد من البرامج والفعاليات التي لاقت استحسان أطفال الروضة وإدخال الفرح والسرور عليهم وكذلك تقديم الشهادات والهدايا لهم .

وفي ختام الحفل قدمت مديرة الروضة الأستاذة ليلي شكرها لفضيلة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها وجميع العاملين بها والذين كان لهم الدور البارز في إنجاح عمل الدار كما شكرت أمهات الأطفال وزميلاتها المعلمات الفاضلات.